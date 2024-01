La CAN a relancé ce transfert de l'OM

Amadou Diawara

Depuis quelques jours, des rumeurs annoncent un possible départ d'Ismaïla Sarr d'ici la fin du mercato hivernal. Toutefois, l'OM devrait finalement retenir l'international sénégalais. En effet, la direction marseillaise espérerait que les performances d'Ismaïla Sarr à la Coupe d'Afrique des Nations lui serviront de déclic pour la deuxième partie de saison.

Convoqué par Aliou Cissé pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations, Ismaïla Sarr aurait pu ne jamais rejouer avec l'OM. En Côte d'Ivoire avec le Sénégal depuis le début de la compétition (13 janvier - 11 février), l'attaquant de 25 ans vient de vivre une élimination difficile face au pays hôte. En effet, les Lions de la Teranga ont été éliminés en huitième de finale de la CAN, et ce, à l'issue de la séance des tirs au but.

L'OM ne veut plus lâcher Ismaïla Sarr

Sur le point de retrouver la ville de Marseille, Ismaïla Sarr aurait pu changer de club lors de ce mercato hivernal. En effet, à en croire RMC Sport , le numéro 23 de l'OM aurait la cote en Premier League, et Villarreal aurait même déjà lancé les discussions en vue d'un transfert.

L'OM espère un déclic après la CAN