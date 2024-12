Kylian Mbappé : Son avenir au Real Madrid est déjà réglé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Kylian Mbappé est aujourd'hui un joueur du Real Madrid, avec qui il s'est d'ailleurs engagé jusqu'en 2029. Toutefois, depuis son arrivée, l'ex-Parisien déçoit avec des performances en deçà de ses standards. Au point de remettre en question l'avenir de Mbappé au sein de la Casa Blanca ? Une réponse a été apportée.

Et si Kylian Mbappé ne s'éternisait finalement pas au Real Madrid ? Le cas du Français fait aujourd'hui énormément parler et voilà qu'il est même question de son avenir. Malgré un contrat jusqu'en 2029 pour Mbappé avec les Merengue, Cyril Hanouna expliquait notamment : « Mbappé va finir la saison, on verra bien. Et si ça se passe mal, il ira autre part ».

Transferts : Le Real Madrid sur une star de l'OM ? https://t.co/gcu2KrnIpn pic.twitter.com/vefH7dqCaS — le10sport (@le10sport) December 3, 2024

« Il ne peut pas le lâcher »

Partira ? Ne partira pas ? Romain Molina explique lui que le Real Madrid devrait au moins garder Kylian Mbappé une deuxième saison. En effet, sur Youtube, il a expliqué à propos de l'avenir du Français : « Florentino Pérez a choisi Kylian Mbappé. Il a une relation particulière avec lui. Il ne peut pas le lâcher ».

« On va laisser le temps »

« Même si sportivement c'est compliqué, vous imaginez pour l'ego, plus l'investissement. Comme d'habitude au Real Madrid, on va laisser le temps, notamment pour la deuxième saison », a-t-il conclu. Pas de départ au programme donc pour Kylian Mbappé.