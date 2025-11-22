Kylian Mbappé se lâche sur sa vie à Madrid : « C’était pas mon rêve à la base ! »

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Ça n’a jamais été un secret, depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé voulait jouer pour le Real Madrid. Alors que les deux parties se sont tournées autour pendant de longues années, c’est finalement à l’été 2024 que le Français a posé ses valises en Espagne. Après 7 ans au PSG, Mbappé a ainsi signé au Real Madrid, faisant ainsi que son rêve devienne réalité.

A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid, ce qu’il a toujours voulu être. La Casa Blanca a d’ailleurs tenté à plusieurs reprises de recruter le Français, mais c’est finalement à l’été 2024 que toutes les planètes se sont alignées pour que ça soit possible. Il faut dire que Mbappé n’avait alors plus rien qui ne l’empêchait de signer au Real Madrid. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, il était alors libre de s’engager où il voulait.

« C’était le rêve de ma vie de jouer au Real Madrid » Dans un entretien accordé à So Foot Club, Kylian Mbappé est revenu sur son arrivée au Real Madrid après 7 saisons au PSG. C’est ainsi que l’actuel protégé de Xabi Alonso a confié : « Je suis heureux à Madrid ? C’était le rêve de ma vie de jouer au Real Madrid, mais vivre à Madrid, c’était pas mon rêve à la base ! (Rires) Mais j’ai trouvé une tranquilité, un peuple très accueillant, très avenant, très ouvert. C’est quelque chose sur laquelle je n’avais pas misé parce que je ne connaissais pas et je suis agréablement surpris ».