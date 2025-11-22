Kylian Mbappé se lâche sur sa vie à Madrid : « C’était pas mon rêve à la base ! »

Ça n’a jamais été un secret, depuis son plus jeune âge, Kylian Mbappé voulait jouer pour le Real Madrid. Alors que les deux parties se sont tournées autour pendant de longues années, c’est finalement à l’été 2024 que le Français a posé ses valises en Espagne. Après 7 ans au PSG, Mbappé a ainsi signé au Real Madrid, faisant ainsi que son rêve devienne réalité.
A 26 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui un joueur du Real Madrid, ce qu’il a toujours voulu être. La Casa Blanca a d’ailleurs tenté à plusieurs reprises de recruter le Français, mais c’est finalement à l’été 2024 que toutes les planètes se sont alignées pour que ça soit possible. Il faut dire que Mbappé n’avait alors plus rien qui ne l’empêchait de signer au Real Madrid. Arrivé au terme de son contrat avec le PSG, il était alors libre de s’engager où il voulait.
« C’était le rêve de ma vie de jouer au Real Madrid »
Dans un entretien accordé à So Foot Club, Kylian Mbappé est revenu sur son arrivée au Real Madrid après 7 saisons au PSG. C’est ainsi que l’actuel protégé de Xabi Alonso a confié : « Je suis heureux à Madrid ? C’était le rêve de ma vie de jouer au Real Madrid, mais vivre à Madrid, c’était pas mon rêve à la base ! (Rires) Mais j’ai trouvé une tranquilité, un peuple très accueillant, très avenant, très ouvert. C’est quelque chose sur laquelle je n’avais pas misé parce que je ne connaissais pas et je suis agréablement surpris ».
« J’ai passé une super première année »
Kylian Mbappé a ensuite ajouté : « J’ai passé une super première année. Malgré le changement d’entraîneur ? C’est les aléas du foot, on sait que ça peut arriver. Carlo (Ancelotti) était un grand entraîneur mais ce sont des choses qui peuvent et arriveront encore dans n’importe quel club ».