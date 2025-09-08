Kylian Mbappé - PSG : Le craquage d'Al-Khelaïfi !

Axel Cornic

La séparation entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé ne s’est pas vraiment faite dans la douceur. Les deux parties ont brutalement rompu et depuis, elles se livrent une guerre sans merci, avec notamment une procédure judiciaire qui a été engagée.

On s’était tant aimés. Après des années de gloire, Kylian Mbappé a quitté le PSG avec pertes et fracas à la fin de son contrat en juin 2024, pour rejoindre le Real Madrid. Et depuis, on apprend de plus en plus de détails concernant les coulisses de cette séparation.

« Le 13 février 2024 au Campus PSG, Mbappé informe Nasser Al-Khelaïfi qu'il va partir » C’est le cas encore aujourd’hui, avec la publication du livre De l'enfer au paradis, co-écrit par le journaliste Fabrice Hawkins. « Le 13 février 2024 au Campus PSG, Mbappé informe Nasser Al-Khelaïfi qu'il va partir » a-t-il expliqué dans l’émission Rothen s’enflamme, sur RMC.