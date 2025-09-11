Kylian Mbappé - PSG : «J'ai pris 22 kg», la prise de poids inattendue avant son transfert

Axel Cornic

On découvre les coulisses de la carrière de Kylian Mbappé avec le dernier numéro de L’Equipe Magazine, publié le 10 septembre. C’est le cas avec sa mère Fayza Lamari, qui a livré un long entretien en revenant notamment son transfert de l’AS Monaco au Paris Saint-Germain, en 2017.

Véritable prodige, Kylian Mbappé a débuté sa carrière très jeune. Ses premiers pas à l’AS Monaco ont été très suivis, mais c’est bien son départ au PSG en 2017 qui l’a fait exploser médiatiquement, sans oublier la Coupe du monde 2018 remportée avec l’équipe de France.

« J'avais tellement peur, je n'étais pas bien » Au fil des années, il est devenu l’une véritable icône mondiale, mais les choses n’ont pas été simples pour son entourage. « Je n'étais pas prête à ça. J'avais tellement peur, je n'étais pas bien » a confié Fayza Lamari. « Dès son premier match de C1 (comme titulaire) avec Monaco contre Manchester City (en 8es de finale aller, le 21 février 2017), je me suis dit : "C'est Justin Bieber !" ».