Kylian Mbappé : Les violences du PSG révélées au grand jour ! 

La guerre n'en finit plus entre Kylian Mbappé et le PSG. En effet, le dernier épisode a vu le joueur du Real Madrid porter plainte pour harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature. Avant qu'il ne soit trop tard, le PSG aurait tout fait pour convaincre Mbappé de prolonger. Mais voilà que le club de la capitale aurait été trop loin dans ses agissements...

Réclamant déjà 55M€ de primes et salaires impayés au PSG, Kylian Mbappé a entamé une nouvelle action en justice. En effet, ce jeudi, il a été révélé que le Français avait déposé une plainte. Visant le PSG, Mbappé dénonce un harcèlement moral et tentative d’extorsion de signature remontant au moment de son placement dans le loft parisien à l'été 2023.

Mbappé forcé à signer ? Comme en 2022, le PSG aurait tout tenté pour prolonger Kylian Mbappé. Mais voilà que le club de la capitale aurait donc dérapé. Rapporté par TeamFootball, le clan Mbappé fait savoir : « Le PSG a délibérément usé de méthodes psychologiques pour contraindre le joueur à prolonger ».