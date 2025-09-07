Kylian Mbappé, la signature qui a tout changé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A la fin de la saison dernière, le Real Madrid a connu un grand changement avec le départ de Carlo Ancelotti qui a laissé sa place à Xabi Alonso. L'entraîneur espagnol avait du pain sur la planche pour essayer de bâtir une nouvelle équipe capable de retrouver les sommets. En difficulté sur le plan défensif, le Real Madrid a réalisé un début de saison plutôt intéressant. Les premiers effets de l'arrivée de Xabi Alonso se font déjà ressentir.

Pour sa première saison au Real Madrid, Kylian Mbappé n'a pas vécu une année de tout repos. Le Real Madrid n'a pas réussi à gagner de titre majeur et l'attaquant français a vu son ancien club, le PSG, remporter la Ligue des champions une fois qu'il est parti. Avec l'arrivée de Xabi Alonso, le club espagnol espère afficher un visage bien différent. Les trois premiers matches de la saison sont plutôt convaincants.

Le Real Madrid retrouve de la solidité en défense Pas aidé par les blessures de quelques joueurs, le Real Madrid a souvent souffert en défense, notamment lors des grands rendez-vous. Le club de la capitale espagnole commencera d'ailleurs sa campagne de Ligue des champions face à l'OM le 16 septembre prochain. « C'est le rôle de Xabi Alonso de trouver cet équilibre. Ils ont disputé trois matchs, contre Osasuna, Oviedo et Majorque, et n’ont encaissé qu'un seul but » note Steven McManaman, ancien joueur de Liverpool et du Real Madrid.