Kylian Mbappé : La signature «fantastique» qui va le régaler !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La saison dernière, le Real Madrid n'a pas réussi à remporter le moindre titre majeur. Le club de la capitale a souvent été mis en difficulté sur le plan défensif notamment et l'un des grands objectifs de ces dernières semaines était de se renforcer dans ce secteur. Le club a donc accueilli Trent Alexander-Arnold notamment et d'après Steven McManaman, le défenseur anglais devrait réussir une belle adaptation.

En difficulté avec son secteur défensif, le Real Madrid a dû jongler avec les blessures de certains joueurs pour aller au bout de sa saison. Les lacunes ont été exposées face aux grands adversaires et le Real a notamment pris plusieurs claques face au rival barcelonais. Mais l'arrivée de Trent Alexander-Arnold est une très bonne nouvelle si l'on en croit Steven McManaman, qui a joué pour les deux clubs.

Le Real Madrid a fait un gros coup En se positionnant sur Trent Alexander-Arnold depuis des mois, le Real Madrid a fini par faire un gros coup en validant le recrutement du défenseur anglais. Le joueur de 26 ans n'avait connu que Liverpool toute sa vie pour le moment mais son adaptation devrait être facile. « Je pense que la différence entre les clubs n'est pas si grande. Liverpool est un club énorme, avec une histoire immense, tout comme le Real. Une fois à l'intérieur, les deux clubs sont très similaires. Si j'y retourne demain, certains employés seront les mêmes que lorsque j'y jouais il y a 25 ans » débute Steven McManaman dans une interview pour AS.