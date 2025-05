Kylian Mbappé : La révolution qu'il n'avait pas vu venir !

Alexis Brunet

Lorsqu’il a signé au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé ne s’imaginait pas vivre une première saison aussi compliquée. Le Français a été performant, mais son club beaucoup moins, au point de ne remporter aucun trophée majeur. Pour changer cela, les Madrilènes vont opérer une révolution lors du mercato, avec plusieurs grosses arrivées.

39 buts en 53 matches toutes compétitions confondues. Voilà le bilan de Kylian Mbappé pour sa première année au Real Madrid. Le Français a rayonné, mais on ne peut pas en dire autant du club espagnol. En effet, l’équipe de Carlo Ancelotti n’a rien gagné à part la Supercoupe de l’UEFA, car les Madrilènes ont perdu en finale de Coupe du Roi, se sont fait éliminer en Ligue des champions et en Liga c’est le FC Barcelone qui a été titré.

La révolution commence au Real Madrid

Afin d’éviter une nouvelle saison galère, le Real Madrid est donc bien déterminé à se montrer actif lors du mercato. Si l’arrivée de Dean Huijsen pour 58M€ a déjà été officialisée, il devrait être imité rapidement par Xabi Alonso. En effet, selon les informations d’AS, l’ancien coach du Bayer Leverkusen va prendre les rênes du club espagnol et cela devrait être officialisé le 1ᵉʳ juin prochain. Par la suite, les Madrilènes devraient mettre un coup d’accélérateur sur le marché des transferts et plusieurs renforts sont attendus.

Alexander-Arnold, Carreras…

Après Dean Huijsen, le Real Madrid devrait continuer à se renforcer en défense, un secteur qui lui a fait particulièrement défaut la saison dernière. Toujours selon AS, l’arrivée de Trent Alexander-Arnold serait imminente. Si TAA est le grand favori à droite, pour le flanc gauche de la défense, c’est Alvaro Carreras qui serait la piste la plus sérieuse. Ce n’est pas tout, car les Madrilènes espèrent d’autres arrivées, notamment au milieu de terrain et en attaque. Cela dépendra surtout des départs, et David Alaba pourrait lui aller voir ailleurs. L’option d’un départ en Arabie saoudite est sur la table pour l’Autrichien qui ne joue pas beaucoup à Madrid, mais qui dispose tout de même d’un salaire de 22,5M€ par an. Affaire à suivre...