Kylian Mbappé : La double signature qui va le dégoûter !

Alexis Brunet

Lors du dernier jour du mercato estival, Liverpool n’a malheureusement pas réussi à faire signer Marc Guéhi pour renforcer sa défense centrale. Les Reds devraient toutefois retenter leur chance à l’avenir, tout en essayant de faire prolonger Ibrahima Konaté. Cela ne ferait pas du tout les affaires du Real Madrid car les deux joueurs sont pistés par le club de Kylian Mbappé.

Ibrahima Konaté est assurément l’un des noms qui fera parler lors du prochain mercato estival. Le Français est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs centraux du monde et il sera surtout en fin de contrat la saison prochaine. Une aubaine pour certains clubs comme le Real Madrid, qui a coché le nom du coéquipier de Kylian Mbappé chez les Bleus.

Liverpool veut prolonger Konaté Toutefois, le Real Madrid n’est pas le seul à vouloir obtenir la signature d’Ibrahima Konaté. C’est également le cas de son club actuel Liverpool, qui serait toujours en négociations avec le Français pour une prolongation de contrat, d’après les informations de TBR Football. Pour l’instant rien n’est décidé, mais le temps presse un peu plus chaque jour pour les Reds.