Kylian Mbappé et le PSG : L’énorme regret balancé en direct !

Axel Cornic

Star du Paris Saint-Germain pendant près de sept ans, Kylian Mbappé n’a pas vraiment laissé une trace indélébile au sein du club. Son image a en effet été écornée avec l’énorme polémique autour de son départ vers le Real Madrid, sans parler des nombreux clashs qui ont eu lieu après.

La France peut être très heureuse d’avoir un joueur comme Kylian Mbappé. Pourtant, l’attaquant n’est pas vraiment apprécié partout dans l’Hexagone et c’est notamment le cas du côté du PSG, où il a pourtant passé une grande partie de sa carrière.

« Mon cœur penche pour Mbappé » La faute évidemment à son départ en fin de contrat, qui lui a attiré la colère d’une grande partie des supporters du PSG. Mais certains semblent encore avoir un faible pour Kylian Mbappé. « Mon cœur penche pour Mbappé. C’est le meilleur joueur du monde, il a fait des choses sur un terrain... » a expliqué Denis Charvet, sur RMC.