Kylian Mbappé : C’est la fin, son transfert fuite dans la presse !

C’est déjà terminé pour le gros projet du Real Madrid ? En ajoutant Kylian Mbappé à un trio qui a brillé tant sur la scène nationale que continentale la saison dernière, le président Florentino Pérez espérait renforcer cette suprématie, mais il n’en a rien été. Pire, un membre des Quatre Fantastiques, souhaiterait déjà quitter le club en la personne de Rodrygo Goes.

Le 3 juin 2024, Kylian Mbappé et le Real Madrid annonçaient conjointement le début d’un partenariat de cinq saisons tant attendu par Florentino Pérez. Le président du club merengue courrait depuis des années derrière Mbappé. Finalement, il aura fallu attendre l’expiration de son second contrat à Paris pour que le capitaine de l’équipe de France s'installe à Madrid.

Avec Mbappé, le Real Madrid a formé son quatuor magique l’été dernier

Dès lors, la presse et même les joueurs du Real Madrid comme Jude Bellingham évoquaient le début d’une ère programmée pour être dorée avec : les Quatre Fantastiques, non pas le quatuor de super-héros de l’univers Marvel, mais plutôt l’association des quatre talents offensifs madrilènes en les personnes de Jude Bellingham, Vinicius Jr, Rodrygo Goes et donc Kylian Mbappé. Un plan sportivement non viable aux yeux des dirigeants du Real Madrid d'après L’Équipe.

La fin des Quatre Fantastiques ?

Que ce soit d’un point de vue sportif ou financier, Mbappé, Vinicius Jr et Bellingham seraient perçus comme étant supérieurs à Rodrygo Goes en tout point. L’Equipe dévoile qu’il n’y aurait d’ailleurs aucune discussion d’ouverte à ce jour entre les parties concernées pour éventuellement rallonger le contrat du Brésilien prenant fin en juin 2028 lorsque le Real Madrid laisserait entendre aux clubs intéressés que la porte est ouverte pour son transfert. La fin des Quatre Fantastiques ?