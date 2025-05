Real Madrid : Problème confirmé avec Mbappé !

Pierrick Levallet

Ce dimanche, le Real Madrid a sans doute dit adieu à ses espoirs de remporter la Liga. Battu sur la pelouse du FC Barcelone (4-3), le club madrilène se retrouve avec trop de retard à trois journées de la fin. La défaite en terre catalane a d’ailleurs confirmé un problème auquel les Merengue sont confrontés depuis l’arrivée de Kylian Mbappé l’été dernier.

Le Real Madrid se dirige tout droit vers une saison blanche. Ce dimanche, le club madrilène a très certainement dit adieu à ses espoirs de remporter la Liga. Les Merengue se sont inclinés sur la pelouse du FC Barcelone (4-3) et se retrouvent désormais avec 7 points de retard sur le rival catalan à trois journées de la fin. Sauf catastrophe chez les hommes d’Hansi Flick, la Casa Blanca va voir le championnat lui filer entre les doigts.

La défense, problème majeur du Real Madrid cette saison

Comme le rapporte Relevo, la défaite contre le FC Barcelone a d’ailleurs mis en évidence les failles dans l’équipe du Real Madrid. La défense a été le principal problème du onze de Carlo Ancelotti, comme depuis le début de saison. Après l’arrivée de Kylian Mbappé, l’équipe madrilène s’est retrouvée déséquilibrée, et le technicien italien n’a jamais su trouver la solution pour y remédier.

Mbappé n'a pas apporté la solution

De plus, Kylian Mbappé peine à faire les replis défensifs exigés par Carlo Ancelotti pour venir en soutien des défenseurs. Le Real Madrid a lutté contre ce souci tout au long de l’exercice 2024-2025, sans jamais réussir à le régler. La direction madrilène aurait donc prévu de se montrer très actif sur le mercato cet été afin de ne plus y être confronté. L'arrivée libre de Trent Alexander-Arnold serait déjà programmée, et d'autres joueurs devraient venir renforcer le secteur défensif. À voir si cela sera suffisant pour le prochain entraîneur du Real Madrid, le départ de Carlo Ancelotti ayant été acté.