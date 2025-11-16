Kylian Mbappé a signé : L’erreur que le PSG ne veut plus revivre !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’été 2022, alors qu’on pensait Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid, le PSG avait finalement réussi à convaincre le Français de prolonger. On se souvient alors de ces images de Mbappé au Parc des Princes… avec un maillot floqué jusqu’en 2025. Une scène qui a fait beaucoup de bruit et qu’on ne voudrait plus revivre à Paris. Explications.

Ça ne devrait pas être officialisé prochainement, mais Willian Pacho et le PSG seraient parvenus à un accord pour une prolongation de contrat. Ainsi, désormais, l’Equatorien serait lié jusqu’en 2030 avec le club de la capitale. Ce dossier aurait donc été réglé, mais se pose donc la question du moment de l’officialisation de la signature de Pacho.

« Ça ne sera pas annoncé maintenant car le PSG a pour habitude d’attendre un peu » Pour After Paris, Fabrice Hawkins s’est confié sur cette officialisation de la prolongation de Willian Pacho au PSG. Dans un premier temps, le journaliste RMC a expliqué : « Pacho a prolongé au PSG. Ça ne sera pas annoncé maintenant car le PSG a pour habitude d’attendre un peu, d’avoir 2, 3 ou 4 prolongations pour les annoncer de manière groupée ».