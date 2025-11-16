Kylian Mbappé a signé : L’erreur que le PSG ne veut plus revivre !

A l’été 2022, alors qu’on pensait Kylian Mbappé en partance pour le Real Madrid, le PSG avait finalement réussi à convaincre le Français de prolonger. On se souvient alors de ces images de Mbappé au Parc des Princes… avec un maillot floqué jusqu’en 2025. Une scène qui a fait beaucoup de bruit et qu’on ne voudrait plus revivre à Paris. Explications.
Ça ne devrait pas être officialisé prochainement, mais Willian Pacho et le PSG seraient parvenus à un accord pour une prolongation de contrat. Ainsi, désormais, l’Equatorien serait lié jusqu’en 2030 avec le club de la capitale. Ce dossier aurait donc été réglé, mais se pose donc la question du moment de l’officialisation de la signature de Pacho.
« Ça ne sera pas annoncé maintenant car le PSG a pour habitude d’attendre un peu »
Pour After Paris, Fabrice Hawkins s’est confié sur cette officialisation de la prolongation de Willian Pacho au PSG. Dans un premier temps, le journaliste RMC a expliqué : « Pacho a prolongé au PSG. Ça ne sera pas annoncé maintenant car le PSG a pour habitude d’attendre un peu, d’avoir 2, 3 ou 4 prolongations pour les annoncer de manière groupée ».
« Ne pas tout centrer sur une individualité »
Et le PSG a ses raisons d’agir ainsi, marqué visiblement par l’épisode Kylian Mbappé en 2022. « Cela permet de ne pas tout centrer sur une individualité. On se souvient du maillot de Mbappé et de cette date. Ils veulent fonctionner différemment, en mettant en avant le collectif et c’est pour ça qu’ils font ça », a poursuivi Fabrice Hawkins.