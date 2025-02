Kvaratskhelia - PSG : Divorce annoncé à l’étranger !

Axel Cornic

Le départ de Khvicha Kvaratskhelia a fait beaucoup de bruit cet hiver, avec le Paris Saint-Germain qui a bouclé l’un des plus gros transfert du mercato, si ce n’est le plus gros. Mais du côté du Napoli on ne semble pas encore avoir digéré son départ, comme l’a laissé entendre ce mercredi son ancien directeur sportif Giovanni Manna.

L’été dernier déjà, le PSG semblait vouloir tout miser sur lui pour oublier Kylian Mbappé, parti au Real Madrid à la fin de son contrat. Finalement, Khvicha Kvaratskhelia a bien fini par rejoindre le PSG, mais avec quelques mois de retard. L’ailier géorgien est la recrue phare de l’hiver parisien et il a déjà disputé plusieurs matchs, même s’il n’a toujours pas trouvé le chemin des buts.

« Lorsqu’un joueur veut partir, il est difficile de le convaincre de rester »

Mais si ce transfert ravit les supporters du PSG, il ne semble pas du tout faire l’unanimité au Napoli, où les fans pensent qu’il aurait fallu prévoir le coup en lui offrant un très gros contrat. « Nous aurions pu essayer de prolonger son contrat les années précédentes, pour nous protéger de certaines dynamiques non footballistiques qui sont apparues et nous ont obligés à le vendre. Lorsqu’un joueur veut partir, il est difficile de le convaincre de rester » a expliqué le directeur sportif napolitain Giovanni Manna, présent ce mercredi en conférence de presse.

« Comme quand un mari et une femme ne s'aiment plus, ils divorcent »

« Pourquoi faudrait-il garder un joueur qui ne veut pas être ici ? Celui qui est ici doit le vouloir. Il doit être prêt à se sacrifier chaque jour. Ces valeurs doivent être la base, si elles manquent, cela ne sert à rien de poursuivre ensemble. Autant les laisser partir » a poursuivi Giovanni Manna, très critiqué en Italie après la fin du mercato hivernal. « Je n'aime pas forcer les gens. Comme quand un mari et une femme ne s'aiment plus, ils divorcent. Conte a personnellement essayé de le convaincre. Il faut faire les choses aux bons moments. Il aurait fallu le prolongation quand il était au centre du projet ».