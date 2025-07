Kolo Muani - «Inacceptable» : Le PSG prend cher à l'étranger !

Axel Cornic

Troisième plus gros transfert de l’histoire parisienne, Randal Kolo Muani doit se trouver un nouveau club pour la saison qui arrive. Il n’a en effet plus sa place au Paris Saint-Germain et si un départ à la Juventus semblait pouvoir se boucler après son prêt, la situation semble s’être grandement compliquée.

C’est l’un des grands feuilleton de ce mercato. Poussé vers la sortie il y a un an déjà, Randal Kolo Muani ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Ce qui semble certain c’est qu’il n’aura pas un grand temps de jeu au PSG, où Luis Enrique ne compte définitivement plus sur lui. La seule solution est donc un départ, avec les Parisiens qui aimeraient récupérer entre 40 et 45M€.

« La situation de Kolo Muani est devenue assez complexe » L’international français semblait pouvoir rester à la Juventus, mais les négociations avec le PSG se seraient grandement compliquées depuis la fin du Mondial des clubs. « La situation de Kolo Muani est devenue assez complexe. Il souhaite rester à Turin, mais le PSG impose des conditions inacceptables à la Juve » a expliqué le spécialiste mercato Paolo Paganini, au micro de Rai Sport. « Ils exigent un rachat obligatoire pour un montant fixe, alors que la Juve le souhaite avec une option d’achat. C'est pourquoi désormais, ils cherchent ailleurs ».