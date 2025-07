PSG - Kolo Muani : Le coup de pression qui peut tout changer ?

Depuis plusieurs semaines maintenant, le PSG et la Juventus de Turin sont en négociations au sujet de Randal Kolo Muani. La Vieille Dame souhaite faire revenir le Français mais se heurte aux exigences du champion de France qui veut un prêt avec obligation d’achat. Les dirigeants parisiens estiment que des intérêts de Newcastle et de Manchester United pourraient pousser les Turinois à accepter leurs conditions.

Pour le moment, le PSG n’a pas encore réussi à se débarrasser de ses indésirables. Ils sont nombreux à être revenus à Paris après des prêts plus ou moins réussis et ils sont tous priés de se trouver un nouveau challenge. On pense notamment à Milan Skriniar, Renato Sanches, Marco Asensio, Nordi Mukiele ou bien encore Randal Kolo Muani. Luis Campos s’affaire pour les faire partir, mais certaines négociations prennent du temps.