La demande totalement folle de l’OM sur le mercato !

L’hiver dernier, Pablo Longoria avait conclu le prêt d’Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan. Malheureusement, à la fin de la saison, l’Algérien est reparti en Italie, mais Marseille souhaiterait le faire venir. Toutefois, le club phocéen a peu de chances de conclure ce dossier tant ses demandes paraissent trop folles pour la direction milanaise.

La demande folle de l’OM à l’AC Milan !

D’après les informations du compte X La Minute OM, Pablo Longoria serait toutefois repassé à l’action pour faire revenir Ismaël Bennacer et on en serait un peu plus sur les coulisses de l’opération. Marseille souhaiterait obtenir un nouveau prêt, alors que l’AC Milan voudrait un transfert définitif. De plus, la formation de Ligue 1 exigerait qu’une majeure partie du salaire de l’Algérien soit prise en charge par les finances marseillaises. Des demandes osées, qui ne devraient sans doute pas être acceptées.