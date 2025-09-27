Karim Benzema, c’est terminé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Joueur d’Al-Ittihad depuis 2023, Karim Benzema ne semble pas prêt de bouger du club saoudien si l’on en croit les propos de José Mourinho. Le coach portugais assure qu’il n’a jamais songé à faire venir son ancien buteur à Benfica, et il explique même que la carrière de Benzema en Europe est probablement terminée.

Karim Benzema (37 ans) en Europe, faut-il y croire ? Certaines rumeurs ont récemment fait état d’un intérêt du Benfica Lisbonne pour le buteur français d’Al-Ittihad, et donc de possibles retrouvailles avec José Mourinho qui l’avait entraîné au Real Madrid. Mais le Special One a lui-même démenti ces informations au sujet de Benzema, affirmant au passage que l’ancien joueur de l’OL ne reviendrait plus en Europe.

Benzema et le foot européen, c’est terminé ? « C’est la première fois que j’entends parler de cette hypothétique possibilité. Nous avons joué un match amical contre son équipe, nous avons discuté un peu. La dernière chose qu'il envisage, c'est de revenir au football européen », lâche Mourinho dans les colonnes d’A Bola.