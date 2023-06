José Mourinho peut débloquer le mercato du PSG

La rédaction

Le début du mercato du Paris Saint-Germain devrait notamment concerner les ventes, avec une longe lise d’indésirables que Luis Campos devra absolument raccourcir. Mauro Icardi, qui va revenir au PSG au terme d’un prêt réussi à Galatsaray, fait partie des joueurs susceptibles d’être poussés vers la sortie et la solution pourrait bien venir d’Italie...

En marge du groupe du PSG la saison dernière, Mauro Icardi a retrouvé le sourire lors de son prêt à Galatasaray, ce qui pourrait bien relancer sa carrière. Car Luis Campos souhaiterait absolument le vendre lors du mercato qui approche et ses prestations ne sont pas passées inaperçues, puisque plusieurs clubs seraient sur ses traces.

« Nous recherchons des sponsors : Icardi veut rester »

C’est évidemment le cas de Galatsaray, qui a une nouvelle fois exprimé le souhait de garder l’attaquant du PSG, par le biais de son président. « Ce ne sera pas une opération facile car il y a un intérêt des clubs saoudiens et européens, mais il y a d'autres facteurs comme la position d'Icardi » a déclaré au Dursun Özbek, au micro de Sabah . « On essaie d'offrir de meilleures conditions, on est en contact permanent avec le joueur et avec le PSG. Nous recherchons des sponsors : Icardi veut rester ».

Trop gourmand pour la Roma ?

Mais la piste la plus convaincante semble pour le moment mener vers l’AS Roma, où la grave blessure de Tammy Abraham pousse les dirigeants à trouver un numéro 9 sur le mercato. D’après les informations de Il Messaggero , Mauro Icardi serait un profil très apprécié par José Mourinho, mais le dossier bloque sur les demandes salariales du joueur... qui s’élèveraient à 8M€ par an ! Les Giallorossi auraient ainsi prévenu le PSG que les négociations ne pourront pas avancer tant qu’Icardi ne reverra ses demandes à la baisse.

