«Je veux partir» : L'annonce choc dans le vestiaire de l'OM !

Longtemps annoncé sur le départ, Leonardo Balerdi portera cependant toujours le brassard de capitaine de l'OM cette saison. Cependant, l'Argentin a également précisé que son objectif était de «partir par la grande porte». Reste désormais à savoir quand ce départ aura lieu.

Auteur d'une solide saison dernière, Leonardo Balerdi était suivi par plusieurs clubs, notamment la Juventus, très intéressée par son transfert. Mais le capitaine de l'OM a décidé de rester, tout en affirmant que son objectif est de «sortir par la grande porte».

Balerdi confirme qu'il reste, mais... « Quand la saison dernière s’est terminée, je ne savais pas. J’aime vivre le moment présent ; cela fait six saisons que je suis à l’OM. Quand j’y ai pensé, je me suis dit qu’il y avait beaucoup de choses que j’aime ici. J’aime beaucoup le club. Et je me suis aussi dit : je veux sortir par la grande porte », lâche-t-il devant les médias, avant de poursuivre.