«Je veux l’OM», il force pour son transfert à Marseille !

Courtisé par l’OM durant le mercato estival 2016, Bryan Dabo avait finalement été transféré à l’ASSE cet été-là. Le milieu de terrain révèle pourtant que le club marseillais était sa priorité absolue, mais tout ne s’est pas forcément passé comme prévu pour Dabo.
Dans un entretien accordé à RMC Sport, Bryan Dabo (33 ans, actuellement sans club) révèle les coulisses de son transfert avorté à l’OM. Les faits remontent à 2016, alors que le milieu de terrain international burkinabé est en instance de départ à Montpellier.
« J’ai envie d’aller à l’OM »
« Je sors d'une assez bonne saison avec Rolland Courbis à 7-8 buts en jouant latéral droit, milieu. Loulou Nicollin me demande ce que je veux. Moi je suis Marseillais, j'ai envie d'aller à l'OM. Puis, je suis en vacances à Marbella avec Geoffrey Kondogbia, Layvin Kurzawa et Serge Aurier. Layvin me dit un matin "félicitations pour ton transfert à l'OM !" Mais moi je suis au courant de rien, je suis en vacances », confie Bryan Dabo.
« L’OM a fait le forcing, mais… »
Mais en dépit de son attirance pour l’OM, Dabo a finalement signé à l’ASSE pour 4M€ cet été-là : « Vincent Labrune a dit qu'il y avait un accord entre eux et moi mais ce n'était pas vrai, le seul club qui avait un intérêt c'était Saint-Etienne, parce que j'avais déjà rencontré Christophe Galtier avec mon père et mon agent. Ca faisait bien 4-5 mois qu'on était en contact. Mon contrat arrivait à terme mais j'avais donné ma parole aux Nicollin de resigner avant pour qu'ils touchent quelque chose car je trouvais dégueulasse de partir d'un club dans lequel je suis arrivé à 13 ans gratuitement. Je l'ai su après mais mon agent négociait avec l'OM et avait eu Franck Passi au téléphone. L'OM a vraiment fait le forcing le jour où j'arrive à Saint-Etienne donc c'était trop tard », révèle Dabo.