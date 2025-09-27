«Je veux l’OM», il force pour son transfert à Marseille !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par l’OM durant le mercato estival 2016, Bryan Dabo avait finalement été transféré à l’ASSE cet été-là. Le milieu de terrain révèle pourtant que le club marseillais était sa priorité absolue, mais tout ne s’est pas forcément passé comme prévu pour Dabo.

Dans un entretien accordé à RMC Sport, Bryan Dabo (33 ans, actuellement sans club) révèle les coulisses de son transfert avorté à l’OM. Les faits remontent à 2016, alors que le milieu de terrain international burkinabé est en instance de départ à Montpellier.

« J’ai envie d’aller à l’OM » « Je sors d'une assez bonne saison avec Rolland Courbis à 7-8 buts en jouant latéral droit, milieu. Loulou Nicollin me demande ce que je veux. Moi je suis Marseillais, j'ai envie d'aller à l'OM. Puis, je suis en vacances à Marbella avec Geoffrey Kondogbia, Layvin Kurzawa et Serge Aurier. Layvin me dit un matin "félicitations pour ton transfert à l'OM !" Mais moi je suis au courant de rien, je suis en vacances », confie Bryan Dabo.