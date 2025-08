«Je suis là» : Un attaquant s’annonce à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré une magnifique saison, Pierre-Emerick Aubameyang avait décidé de quitter l’OM il y a un an afin de rejoindre l’Arabie Saoudite. Mais le Gabonais est déjà de retour. Sur les réseaux sociaux du club phocéen, l’attaquant a d’ailleurs affiché ses ambitions et sa joie d’être de retour à l’OM, un an après son départ.

Alors qu'il sortait d'une saison très réussie sur le plan personnel, Pierre-Emerick Aubameyang avait finalement décidé de rejoindre Al-Qadsiah en Arabie Saoudite il y a un an. Mais après une saison, le Gabonais a finalement résilié son bail et s'est engagé pour deux saisons à l'OM où il fait donc déjà son retour. Un choix qu'il justifie.

Aubameyang justifie son retour à l'OM « Ça y est ! C'est bon, je suis là les gars. Auback ! Auback, le retour. Très content, très content. En plus avec l'accueil que j'ai eu. Franchement c'est magnifique ! Hâte de commencer ! C'était fou ! Dès qu'on est descendu de l'avion, on entendait déjà crier, chanter, donc franchement c'était incroyable ! Un message pour les supporters ? Venez nombreux comme d'habitude, faites-nous rêver comme vous m'avez fait rêver, que ce soit la dernière fois où là quand vous m'avez accueilli », lance-t-il aux médias de l’OM avant d’en rajouter une couche.