«Je signe au PSG ou j’arrête tout», énorme clash pour son transfert à Paris !

Bien décidé à quitter l'OL pour être transféré au PSG à l'été 2010, Mathieu Bodmer était parti au clash avec les dirigeants rhodaniens. L'ancien milieu de terrain avait réussi à obtenir gain de cause à l'époque, et il s'est livré sur les coulisses de son divorce compliqué avec l'OL pour prendre la direction du PSG.

Malgré ses liens solides tissés au fil des années avec Claude Puel, Mathieu Bodmer n'avait plus sa place à l'OL et a donc souhaité claquer la porte à l'été 2010 pour signer au PSG. Le club de la capitale le courtisait depuis de nombreuses années, et alors que Puel a mis du temps à valider son départ de l'OL, Bodmer n'a pas hésité à lancer un ultimatum pour forcer son transfert en direction du PSG comme il l'a révélé au podcast Histoires de Foot.

« Comme tous les ans, j'ai le PSG » « J’ai dit au président Aulas que je ne pouvais plus rester au club pour jouer derrière et qu’il fallait que je parte. Il m’a demandé si j’avais quelque chose, j’ai répondu ‘comme tous les ans. J’ai le PSG’. Ils sont toujours restés en contact avec moi depuis que j’ai onze ans. Au final, je discute avec Antoine Kombouaré, Alain Roche le directeur sportif de l’époque et même le président Robin Leproux », confie Bodmer avant de se livrer sur la rupture longue et compliquée avec l'OL.