«Je n'ai jamais vu ça de ma vie» : Une méga-star signe au PSG, il hallucine totalement !

Arrivé en janvier 2017, Julian Draxler avait connu des débuts prometteurs au PSG. Mais quelques mois plus tard, le club de la capitale avait lâché 222M€ pour s'attacher les services de Neymar qui évolue au même poste. Cependant, l'Allemand garde un excellent souvenir de la star brésilienne qui l'a impressionné a tout point de vue.

Durant l'été 2017, le PSG n'avait pas hésité à lâcher 222M€ pour faire de Neymar le joueur le plus cher de l'histoire du football. Un record qui tient toujours. Arrivé au club six mois plus tôt, Julian Draxler a pu suivre les débuts de la star brésilienne à Paris. Et visiblement, c'était très impressionnant.

Neymar a fait halluciner Draxler « J’aimais trop ce club. Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête, comme moi. Quand tu te dis qu’ils achètent Neymar pour 222 millions d’euros et trois semaines plus tard Kylian (Mbappé) pour 180 millions d’euros… Il se passe toujours quelque chose dans ce club, des histoires ! Tu ne t’ennuies jamais au PSG. Je me sentais bien à Paris, j’étais fier de porter le maillot de ce grand club et de dire : je joue pour le PSG. J’ai aimé la façon dont on a joué au football, on prenait du plaisir sur le terrain. C’est un club magnifique », confie-t-il dans une interview accordée au Parisien avant de poursuivre.