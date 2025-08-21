«Je n'ai jamais vu ça de ma vie» : Une méga-star signe au PSG, il hallucine totalement !

Arrivé en janvier 2017, Julian Draxler avait connu des débuts prometteurs au PSG. Mais quelques mois plus tard, le club de la capitale avait lâché 222M€ pour s'attacher les services de Neymar qui évolue au même poste. Cependant, l'Allemand garde un excellent souvenir de la star brésilienne qui l'a impressionné a tout point de vue.
Neymar a fait halluciner Draxler
« J’aimais trop ce club. Le PSG, c’est un club qui est un peu fou dans sa tête, comme moi. Quand tu te dis qu’ils achètent Neymar pour 222 millions d’euros et trois semaines plus tard Kylian (Mbappé) pour 180 millions d’euros… Il se passe toujours quelque chose dans ce club, des histoires ! Tu ne t’ennuies jamais au PSG. Je me sentais bien à Paris, j’étais fier de porter le maillot de ce grand club et de dire : je joue pour le PSG. J’ai aimé la façon dont on a joué au football, on prenait du plaisir sur le terrain. C’est un club magnifique », confie-t-il dans une interview accordée au Parisien avant de poursuivre.
«Je n’ai jamais vu ça dans ma vie, c’était incroyable !»
« Il y a beaucoup de bons moments que je garde en tête ! Les six premiers mois au PSG sont peut-être la meilleure période de ma vie. C’était magnifique et j’adorerais pouvoir revivre ça aujourd’hui. C’est devenu plus compliqué quand Neymar et Mbappé sont arrivés. Ces deux transferts ont changé pas mal de choses pour moi. C’était un plaisir de jouer avec ces gars-là. Quand Neymar a débarqué… Je n’ai jamais vu ça dans ma vie, c’était incroyable ! Et c’est aussi pour cette raison que je suis resté le plus longtemps possible. Je voulais voir le niveau, la façon dont Kylian allait évoluer. Être sur le terrain avec de tels joueurs, c’est un réel plaisir, c’est le rêve de tout le monde », ajoute Julian Draxler.