«Je n’ai aucun regret» : Il quitte l’OM et assume totalement son choix !

Cet été, l’OM a bouclé plusieurs départs dont celui de Valentin Rongier, l’un des plus anciens joueurs du vestiaire. Le milieu de terrain a décidé de rejoindre le Stade Rennais. Un choix qu’il a tenu à justifié lors de sa présentation officielle et qu’il ne regrette absolument pas.

Alors qu'il était l'un des plus anciens joueurs du vestiaire, Valentin Rongier a quitté l'OM pour s'engager avec le Stade Rennais. Un choix qui a fait parler, notamment compte tenu du fait qu'il est formé chez le rival du FC Nantes, mais le milieu de terrain ne regrette rien.

Rongier ne regrette pas son départ de l'OM « Non, je n'ai aucun regret. Ça a vraiment été réfléchi pendant des semaines. Je n'ai pas pris ma décision en deux jours. J'arrivais à la fin d'un cycle à l'OM. J'avais besoin d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi et on a beaucoup échangé (avec le club). J'avais besoin de comprendre quel était le projet, l'ambition du Stade Rennais, et après avoir longuement échangé avec le président (Arnaud Pouille), Loïc (Désiré, le directeur sportif) et le coach (Habib Beye), le projet m'a beaucoup excité. C'est un challenge que de ramener le club en Coupe d'Europe, le plus rapidement possible. C'est l'objectif, cette année. Pour moi, c'est une équipe qui doit terminer dans le top 5, chaque année. C'était mûrement réfléchi et je suis très content d'être ici », explique-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.