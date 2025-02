«J'ai toujours voulu Marseille», le jackpot immanquable de l'OM !

Thomas Bourseau

L'enfant du pays a déposé ses valises à Marseille cette semaine. L'OM a trouvé un accord pour le prêt avec option d'achat d'Ismaël Bennacer. De quoi rendre fou de joie l'international algérien natif d'Arles il y a 27 ans de cela. En interview avec les médias de l'Olympique de Marseille, il a vidé son sac sur la signature de sa vie.

Ce dimanche 9 février ne marquera pas seulement le Super Bowl en NFL. En effet, lors du déplacement de l'OM sur la pelouse d'Angers, Roberto De Zerbi serait susceptible de lancer dans le grand bain l'enfant du pays : Ismaël Bennacer. Le natif d'Arles a signé lors des dernières heures du mercato hivernal en provenance de l'AC Milan via un prêt payant d'1M€ avec option d'achat de 12M€ et 3M€ de bonus.

«Toute ma carrière, je me suis dit qu'un jour j'espérais jouer à l'Olympique de Marseille»

N'ayant jamais pu jouer à l'OM, son club de cœur, Ismaël Bennacer a révélé aux médias de l'Olympique de Marseille avoir sauté sur l'occasion quand bien même d'autres clubs sont venus toquer à la porte.

« Ce que je ressens après m'être engagé à l'OM ? Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté et de joie aussi, beaucoup d'ambition (...) Retour à la maison et plus déterminé que jamais. Aujourd'hui, je suis un joueur de l'OM, le projet est très intéressant. Même si j'ai eu plusieurs opportunités, Marseille j'ai toujours voulu dans ma carrière. Je suis d'ici. On va où notre coeur nous dit d'aller. Toute ma carrière, je me suis dit qu'un jour j'espérais jouer à l'Olympique de Marseille, ce jour est aujourd'hui et ça représente beaucoup »

«Je suis de la région, je veux vraiment apporter quelque chose à ce club»

Pendant ladite entrevue avec le service communication de l'OM, Ismaël Bennacer, qui renforcera le milieu de terrain du groupe de Roberto De Zerbi, a d'ailleurs évoqué le chaudron qu'est l'Orange Vélodrome.

« Je suis de la région, je veux vraiment apporter quelque chose à ce club, c'est important pour moi. L'atmosphère bouillante autour de l'OM à Marseille ? C'était quelque chose que je voulais vivre comme expérience, c'est ma mentalité. (...) Le souvenir que je garde de l'ambiance du Vélodrome quand je suis venu avec l'AC Milan en 2022 ? Pour un match amical, ça m'a pas mal bluffé. C'était la première fois que je venais dans le nouveau Vélodrome. C'était déjà quelque chose de particulier. C'est une des meilleures ambiances d'Europe ».