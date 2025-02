«J’ai parlé avec De Zerbi...» : L’OM négocie en secret un gros transfert !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Vendredi soir, l'Olympique de Marseille a officialisé le transfert d'Amine Gouiri en provenance du Stade Rennais pour 22 millions d'euros bonus compris. Présenté à la presse ce lundi, l’attaquant a révélé que ses premiers échanges avec le club phocéen dataient de plusieurs semaines, avec un rôle important joué par Roberto De Zerbi.

Officiellement parti à l’Eintracht Francfort le 24 janvier dernier, Elye Wahi a donc laissé son numéro 9 à Amine Gouiri. Une piste révélée dans la foulée du départ de l’ancien Montpelliérain. Cependant, l’OM n’a pas attendu la fin du mois pour se positionner sur l’attaquant algérien, recruté pour 22M€ bonus compris et présenté ce lundi à la presse, qui a confirmé des échanges depuis plusieurs semaines.

« J’ai eu des contacts à la mi-janvier »

« C’est vrai que j’ai eu des contacts à la mi-janvier. Pour moi, c’était une très bonne opportunité, s’est justifié Amine Gouiri en conférence de presse. Le club m’a présenté un projet ambitieux, axé sur la qualification en Ligue des Champions et la volonté de remettre l’OM parmi les meilleurs clubs européens. C’est ce projet qui m’a convaincu, et j’ai rapidement su que c’était le bon choix pour moi. »

« J'avais parlé avec De Zerbi avant de venir ici »

Amine Gouiri a également souligné l’importance de Roberto De Zerbi dans sa signature à l’OM. « Franchement, ça a beaucoup pesé dans ma décision. J'avais parlé avec lui avant de venir ici. C’est un coach que j’ai suivi à Brighton, et il me connaissait déjà depuis mon passage à Nice, confie l’ancien joueur du Stade Rennais. C'est un entraîneur qui parle football de manière passionnée, et ça me parle aussi. Sa façon de faire jouer son équipe correspond à ce que j’aime sur le terrain. Je me vois parfaitement dans ce qu’il demande, et je pense que mes qualités s’accordent très bien avec ses attentes. »