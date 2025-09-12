«J'ai décidé de ne pas prolonger», il plaque tout pour signer au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec l'Inter Milan à l'été 2023, Milan Skriniar avait refusé une prolongation de contrat pour s'engager libre avec le PSG qui le courtisait depuis un bon moment. Le robuste défenseur slovaque livre les coulisses de son arrivée au Parc des Princes et des choix forts qu'il a fait pour signer au PSG.

Fortement courtisé par Luis Campos à l'été 2022 alors que le dirigeant portugais venait d'être nommé au PSG, Milan Skriniar avait finalement été retenu par l'Inter Milan qui avait repoussé les offres parisiennes. Mais un an plus tard, arrivé au terme de son contrat, le robuste défenseur slovaque était parti libre en direction du PSG et avait refusé de prolonger avec le club nerazzuro.

« Le PSG avait déjà fait une offre » « Le PSG avait déjà fait une offre l'année précédente : l'Inter m'avait dit que s'ils ne recevaient pas d'offre pour un autre joueur de l'effectif, ils me vendraient. Ils voulaient recruter un joueur avec des caractéristiques différentes des miennes. Finalement, ils n'ont pas pu l'acheter, et le club a dit qu'il ne me revendrait plus », a récemment expliqué Skriniar en rassemblement national avec la Slovaquie sur les coulisses de son arrivée au PSG en 2023.