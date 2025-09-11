Transfert historique à l’OM : La date est déjà fixée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a longtemps été la prioprité de l’OM au poste de défenseur central, Joel Ordóñez est finalement resté au Club Bruges, qui réclamait 35M€ pour s’en séparer en fin de mercato. Si son transfert ne s’est pas fait cet été, l’international équatorien devrait en revanche partir l’année prochaine et cela pourrait se produire avant le début de la Coupe du monde 2026.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube, le journaliste Romain Molina a raconté les coulisses du dossier Joel Ordóñez. Un joueur que l’OM a longtemps essayé de recruter au cours du dernier mercato estival : « Il y a un premier accord, à 25 millions et quelques. Et en fait, Bruges va à chaque fois augmenter les offres. Bruges va faire attendre l’OM et les manipuler. À chaque fois ils acceptent, et puis ils veulent plus. »

Du monde beau monde pour observer Ordóñez contre l’Argentine Selon Foot Mercato, le Club Bruges réclamait 35M€ à l’OM en fin de mercato pour se séparer de Joel Ordóñez. « En même temps il y avait l’Arabie Saoudite et eux ils espéraient une grosse offre de Premier League à 40 ou 50 millions », a expliqué Romain Molina. D’après les informations du journaliste de TBR Football Graeme Bailey, plusieurs clubs de Premier League ont justement observé le défenseur de 21 ans lors de la victoire de l’Equateur face à l’Argentine (1-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 et il devrait être parti de Belgique avant le début de la compétition.