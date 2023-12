Jackpot pour le Qatar, vers un mercato de folie au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, le PSG compte un nouvel investisseur. QSI a effectivement ouvert son capital au fonds d'investissement américain Arctos Partners qui a acquis 12,5% des parts du club de la capitale pour environ 530M€. Une somme qui va permettre au PSG de poursuivre son projet avec notamment l'ambition de continuer à se renforcer de façon important sur le mercato.

C'est fait, le Qatar n'est plus seul au PSG. En effet, QSI a ouvert le capital du club parisien fonds d'investissement américain Arctos Partners qui a acquis près de 12,5% des parts du club de la capitale pour 530M€ ce qui valorise le PSG à 4,25 milliards d'euros. Un somme qui va ainsi permettre à QSI de poursuivre ses investissements à Paris, y compris pour renforcer l'effectif sur le mercato comme l'explique Pierre Rondeau.

PSG : Le Qatar lâche un coup de pression à Paris ! https://t.co/e0f0jelWS5 pic.twitter.com/F2wGCceVCu — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

«Cela va permettre au PSG de dégager des fonds pour le développement sportif»

« Cela va permettre au Paris Saint-Germain de dégager des fonds pour le développement sportif, mais aussi pour des investissements structurels. Si on fait les calculs, 12,5% des parts du club, c'est environ 530 millions d'euros que pourrait rapporter cet actionnaire minoritaire. Et dans le développement structurel, il y a le centre d'entraînement mais aussi le stade. Ce dernier sujet est important, le club a la volonté de racheter et de rénover le Parc des Princes » explique l'économiste du sport à France Info .

Al-Khelaïfi s'enflamme