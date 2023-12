Une conversation secrète va bouleverser un transfert du PSG !

Thomas Bourseau

Le PSG est en quête de renforts au milieu de terrain dans le cadre du mercato hivernal. L’option Youssouf Fofana serait prise en considération. Néanmoins, il ne faudrait pas s’attendre à une promenade de santé pour le Paris Saint-Germain au vu du danger que représenterait Arsenal.

Tout a très vite basculé dans la carrière de Youssouf Fofana la saison dernière. Le 22 septembre 2022, le milieu de terrain de l’AS Monaco fêtait sa première sélection en équipe de France et a pris part à la Coupe du monde au Qatar par la suite. Disposant de la confiance du sélectionneur Didier Deschamps, Fofana est devenu un habitué des rassemblements des Bleus.

Arteta a discuté avec Fofana

Ce qui lui a fait prendre une autre dimension et notamment à l’étranger. Contractuellement lié à l’AS Monaco jusqu’en juin 2025, Youssouf Fofana aurait tapé dans l’oeil de Mikel Arteta lors de la confrontation entre l’ASM et Arsenal à l’Emirates Cup en août dernier (1-1, 4-5 après tab). L’entraîneur des Gunners a été aperçu en train de discuter après la rencontre avec Fofana comme souligné par The Daily Mirror. Arteta serait un fervent admirateur de son profil au grand dam du PSG.

Grande nouvelle pour cette star du PSG https://t.co/W5XDFEkCrM pic.twitter.com/42tjqnk70O — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

Arsenal prêt à frapper fort cet hiver avec Youssouf Fofana ?