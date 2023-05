Jackpot, il prévoit du lourd pour la vente de l’ASSE

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La vente de l'ASSE reste d'actualité. Président du directoire, Roland Romeyer a annoncé qu'il espérait dénicher un nouvel homme fort d'ici l'été prochain. Selon un économiste, les investisseurs ont tout intérêt à racheter le club stéphanois, mis en vente depuis avril 2021. Ils pourraient réaliser une belle opération financière et toucher une petite fortune.

L'ASSE a assuré l'essentiel en se maintenant en Ligue 2. A présent, les dirigeants vont s'atteler à un autre défi de taille, tout aussi périlleux. Durant l'été, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont tenter, enfin, de vendre l'ASSE. Ces dernières semaines, les deux responsables ont enchaîné les entretiens pour tenter de dénicher un nouvel investisseur. Et les premières propositions arrivent.

Le feuilleton repart de plus belle

Deux offres auraient été transmises, l'une à 32M€, l'autre à 35M€. Expert financier, Enguerrand Artaz n'est pas surpris par cet engouement. Pour lui, l'ASSE demeure attractive et pourrait permettre à certains investisseurs de faire gonfler leur compte en banque.

« Cela peut permettre à un investisseur de réaliser une belle culbute financière »