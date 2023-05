Inquiétude sur le mercato, l'OM annonce une grande nouvelle

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu à Bollaert par le RC Lens la semaine dernière, l’OM a laissé sa deuxième place aux Sang et Or. Grâce à sa victoire contre Angers, Marseille garde le contact et espère un faux-pas des Lensois. Quoi qu’il en soit, même si le club olympien finit 3ème, il n’y aura aucune incidence sur le mercato.

La victoire de l’espoir. Dimanche soir, l’OM a pris trois points précieux à domicile contre Angers, un succès qui permet au club olympien de rester au contact du RC Lens, vainqueur du Stade de Reims vendredi. Battu par les Sang et Or la semaine passée, l’OM a laissé échapper sa deuxième place.

L’OM espère un faux-pas de Lens

A trois journées de la fin, l’OM peut encore espérer récupérer son bien. Cela passe obligatoirement par un faux-pas du RC Lens. Si les deux places sont qualificatives pour la Ligue des Champions, la 3ème obligerait l’OM à passer par le tour préliminaire et les barrages. Ce qui peut avoir un impact sur le mercato.

Le mercato sera le même en cas de 3ème place