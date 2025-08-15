«Inenvisageable» : Le divorce qui tourne à la catastrophe au PSG !

C'est désormais acté, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG cet été. L'Italien l'a annoncé par le biais d'un communiqué, en précisant qu'il souhaitait également des adieux au Parc des Princes. Cependant, compte tenu de la situation entre les deux parties, cela semble très compliqué.
Mardi soir, Gianluigi Donnarumma publiait un communiqué dans lequel il confirmait son départ, tout en assurant qu'il espérait pouvoir faire ses adieux au Parc des Princes. Mais pour le journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc, cela semble impossible.
Pas d'hommage au Parc pour Donnarumma ?
« Non, cela me semble inenvisageable. Quand la séparation se passe à l’amiable, c’est quelque chose qui peut arriver. Pour en rester avec les gardiens, je me souviens qu’après avoir signé à Tottenham, Hugo Lloris était revenu à Lyon faire un tour d’honneur à Gerland, en 2012 », rappelle le journaliste dans un chat organisé sur le site de L'EQUIPE, avant de poursuivre.
« Mais compte tenu des circonstances, organiser les adieux de Donnarumma au Parc me paraît un peu délicat. Dans un monde idéal, cela devrait être facile, mais dans la réalité, je ne pense pas que le PSG ait intérêt à étirer cette séquence des adieux, alors qu’il souhaite le plus rapidement possible tourner la page et laisser toute la place à Lucas Chevalier. On va dire que le Parc lui avait dit au revoir le soir de la cérémonie célébrant la victoire en Ligue des champions, le 1er juin dernier », ajoute Vincent Duluc.