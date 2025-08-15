«Inenvisageable» : Le divorce qui tourne à la catastrophe au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais acté, Gianluigi Donnarumma va quitter le PSG cet été. L'Italien l'a annoncé par le biais d'un communiqué, en précisant qu'il souhaitait également des adieux au Parc des Princes. Cependant, compte tenu de la situation entre les deux parties, cela semble très compliqué.

Mardi soir, Gianluigi Donnarumma publiait un communiqué dans lequel il confirmait son départ, tout en assurant qu'il espérait pouvoir faire ses adieux au Parc des Princes. Mais pour le journaliste de L'EQUIPE Vincent Duluc, cela semble impossible.

Pas d'hommage au Parc pour Donnarumma ? « Non, cela me semble inenvisageable. Quand la séparation se passe à l’amiable, c’est quelque chose qui peut arriver. Pour en rester avec les gardiens, je me souviens qu’après avoir signé à Tottenham, Hugo Lloris était revenu à Lyon faire un tour d’honneur à Gerland, en 2012 », rappelle le journaliste dans un chat organisé sur le site de L'EQUIPE, avant de poursuivre.