Incroyable, une star dit oui au PSG

Alexis Brunet

Cet été, le PSG souhaite se renforcer en défense. Le club de la capitale a encaissé trop de buts la saison dernière, il doit donc trouver la bonne solution. Pour l'instant Milan Skriniar a déjà débarqué à Paris. Mais cela pourrait ne pas être le seul central à venir dans la capitale française. Lucas Hernandez est très proche de rejoindre Mbappé et compagnie, il ne veut pas prolonger au Bayern.

Le mercato du PSG ne pourra que complètement être jugé à la fin, mais pour l'instant, il est déjà bien parti. Deux semaines après l'ouverture de la fenêtre estivale des transferts, Luis Campos a déjà bouclé l'arrivée de trois joueurs. Marco Asensio débarque libre du Real Madrid, Manuel Ugarte s'est lui engagé pour 60M€, et Milan Skriniar en fin de contrat à l'Inter Milan a aussi signé son contrat au PSG. Ces derniers jours, la presse annonçait aussi que Cher Ndour allait s'engager avec le champion de France. Le conseiller football parisien discute aussi toujours avec Majorque pour faire baisser le prix de Kang-in Lee.

Hernandez veut venir au PSG

Le PSG pourrait passer un stade dans son mercato et s'offrir un champion du monde. Selon les informations de Florian Plettenberg, Lucas Hernandez ne souhaiterait pas prolonger au Bayern Munich, et donc la voie est grande ouverte pour Paris. Luis Campos travaille sur le dossier depuis plusieurs semaines. Le Français viendrait concurrencer sur l'axe gauche de la défense Presnel Kimpembe, qui soigne une grosse blessure, et qui sera encore absent plusieurs semaines.

Le Bayern va remplacer Hernandez par Kim

Le Bayern Munich est ouvert à un départ de son défenseur arrivé pour 80M€ il y a quelques années en provenance de l'Atlético de Madrid. Le club allemand a même déjà trouvé son successeur, puisqu'il se serait mis d'accord avec le Sud-Coréen de Naples, Kim. Le joueur était lui aussi un temps pisté par le PSG.