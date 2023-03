Incroyable, Mbappé lance un ultimatum au PSG

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé a connu une nouvelle désillusion au PSG. Battu par le Bayern Munich, le club de la capitale a encore été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Kylian Mbappé pourrait bien claquer la porte après cette débâcle. Le PSG devra en tout cas préparer du lourd pour le retenir.

Pendant toute la saison dernière, Kylian Mbappé était tiraillé par un choix délicat. L’international français voyait le Real Madrid tout faire pour le recruter, tandis que le PSG poussait pour le prolonger alors qu’il était dans la dernière année de son contrat. Finalement, le champion du monde 2018 avait décidé de rester à Paris, et sa prolongation a été officialisée en mai dernier.

Après la catastrophe, Mbappé pourrait provoquer un séisme au PSG https://t.co/dnXQQYFiqL pic.twitter.com/n3H3WDbj0o — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Mbappé s’est laissé convaincre par le PSG la saison dernière

À cette époque, le PSG n’avait pas lésiné sur les moyens pour convaincre Kylian Mbappé de rester. Le club de la capitale lui a donné un salaire démentiel (75M€ par an) et un pouvoir incroyable en interne, qui a engendré les départs de Mauricio Pochettino et Leonardo. Mais cette fois, le PSG devra faire beaucoup plus pour le retenir après la nouvelle désillusion en Ligue des champions.

Le PSG va devoir se bouger sur le mercato