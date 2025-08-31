Incroyable, l'OM boucle un gros transfert en plein match !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille va mettre un terme à sa collaboration d'un an avec Adrien Rabiot. Ce ne serait plus qu'une question d'heures désormais d'après Gianluca Di Marzio. Le journaliste italien affirme qu'un accord devrait être entériné avec l'AC Milan dès lors que retentira le coup de sifflet final de cet OL - OM ce dimanche soir.

C'est terminé pour Adrien Rabiot à l'OM. Alors que la fenêtre des transferts se fermera définitivement lundi soir, soit dans quelques heures seulement, il ne faudrait pas s'attendre à voir le feuilleton Rabiot connaître un épilogue surprise. Pas de réintégration dans l'effectif de Roberto De Zerbi d'après les nouvelles venues d'Italie.

Des retrouvailles avec Allegri pour Rabiot Journaliste de Sky Sport spécialisé sur le mercato, Gianluca Di Marzio a lâché une petite bombe sur le dénouement du cas Adrien Rabiot. Annoncé à l'AC Milan depuis quelque temps, l'international français de 30 ans passé par la Juventus pendant cinq ans devrait retrouver la Serie A. Massimiliano Allegri a hérité de l'effectif rossonero cet été et pourrait donc renouer avec Adrien Rabiot, son joueur à la Juve entre 2021 et 2024.