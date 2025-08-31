Incroyable, l'OM boucle un gros transfert en plein match !

L'Olympique de Marseille va mettre un terme à sa collaboration d'un an avec Adrien Rabiot. Ce ne serait plus qu'une question d'heures désormais d'après Gianluca Di Marzio. Le journaliste italien affirme qu'un accord devrait être entériné avec l'AC Milan dès lors que retentira le coup de sifflet final de cet OL - OM ce dimanche soir.
C'est terminé pour Adrien Rabiot à l'OM. Alors que la fenêtre des transferts se fermera définitivement lundi soir, soit dans quelques heures seulement, il ne faudrait pas s'attendre à voir le feuilleton Rabiot connaître un épilogue surprise. Pas de réintégration dans l'effectif de Roberto De Zerbi d'après les nouvelles venues d'Italie.
Des retrouvailles avec Allegri pour Rabiot
Journaliste de Sky Sport spécialisé sur le mercato, Gianluca Di Marzio a lâché une petite bombe sur le dénouement du cas Adrien Rabiot. Annoncé à l'AC Milan depuis quelque temps, l'international français de 30 ans passé par la Juventus pendant cinq ans devrait retrouver la Serie A. Massimiliano Allegri a hérité de l'effectif rossonero cet été et pourrait donc renouer avec Adrien Rabiot, son joueur à la Juve entre 2021 et 2024.
Transfert de Rabiot conclu... dès le coup de sifflet final de l'Olympico
Selon les informations de Gianluca Di Marzio, on ne serait plus qu'à un pas de témoigner de la venue d'Adrien Rabiot à l'AC Milan. L'accord final devrait être convenu une fois que l'Olympico opposant l'OL à l'OM au Groupama Stadium se terminera ce dimanche soir. Après quoi, Rabiot rejoindrait la ville italienne en signant un contrat de quatre saisons avec le club rossonero à en croire Di Marzio. Reste à savoir si le transfert de Rabiot à l'AC Milan se bouclera bel et bien au prix réclamé par les dirigeants de l'OM : 15M€. Il ne reste plus qu'à patienter afin de connaître le dénouement du feuilleton...