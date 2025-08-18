«Incroyable», le PSG tout proche de signer un phénomène en attaque !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a longtemps été sur les traces de Rayan Cherki lorsque le jeune attaquant français évoluait à l'OL, et son transfert avait d'ailleurs bien failli se faire lors du mercato estival 2024. Cherki a finalement été transféré à Manchester City cet été, et Pep Guardiola s'enflamme d'ores et déjà pour son nouveau phénomène, buteur samedi en Premier League.

Manchester City n'a pas fait de détail pour sa rentrée en Premier League samedi, et s'est largement imposé sur la pelouse de Wolverhampton (4-0) avec notamment le tout premier but de Rayan Cherki dans le championnat anglais sous ses nouvelles couleurs. L'ancien crack de l'OL, recruté cet été par la formation de Pep Guardiola pour 40M€, démarre donc idéalement son nouveau projet, lui qui avait été tout proche de rejoindre le PSG il y a un an avant de finalement refuser le transfert à la dernière minute.

« Un talent incroyable » Et en conférence de presse d'après-match, Pep Guardiola s'est enflammé pour Rayan Cherki : « Son talent est simplement incroyable. Sa créativité dans les 30 derniers mètres est extraordinaire. Et dans certains matchs, à certains moments, on en aura besoin. Le club fait toujours signer de bons joueurs, je n’ai jamais vu une mauvaise recrue dans ce championnat. En tout cas, pas à Manchester City… Si vous êtes en Premier League, c’est que vous êtes bon », constate l'entraîneur de Manchester City. De quoi donner d'énormes regrets au PSG ?