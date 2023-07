Incroyable, le PSG a perdu 60M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est donc désormais officiel, Christophe Galtier n'est plus l'entraîneur du PSG. A un an de la fin de son contrat, le coach français a été démis de ses fonctions et percevra, avec son adjoint Thierry Oleksiak, environ 10M€. Depuis l'arrivée du Qatar au sein du club de la capitale, c'est loin d'être la première fois que le PSG signe un gros chèque pour se séparer d'un entraîneur. Cela a même déjà coûté 60M€ au club parisien.

C'est presque devenu une coutume. Après une saison décevante, le PSG a décidé de se séparer de Christophe Galtier, à qui il restait encore une année de contrat. Par conséquent, comme le stipule la loi, les deux parties ont négocié une résiliation à l'amiable avec à la clé, des indemnités de licenciement pour le technicien français et son staff. Une vieille habitude au PSG qui a déjà signé cinq chèques pour se séparer de ses entraîneurs depuis 2011 et l'arrivée du Qatar. Au total, ce sont 60M€ d'indemnités qui ont été versés à différents coachs. Seuls Carlo Ancelotti, qui avait décidé de partir pour rejoindre le Real Madrid en 2013, et Unai Emery, dont le contrat arrivait à son terme en 2018, n'ont pas touché d'indemnité de licenciement.

Antoine Kombouaré - 2011 - 4M€

Le premier entraîneur licencié n'est autre qu'Antoine Kombouaré. Présent sur le banc du PSG lorsque le club est racheté par QSI, le Kanak conservera son poste le temps de quelques mois. Dès la mi-saison, en décembre 2011, la direction parisienne décide de se séparer de son coach afin de sauter sur l'opportunité qui se présente avec Carlo Ancelotti. Le PSG voulait un grand nom pour lancer son prochain et l'obtient dès le mois de janvier 2012. Antoine Kombouaré se consolera avec un chèque de 4M€.

Laurent Blanc - 2016 - 22M€

Un an et demi plus tard, Carlo Ancelotti décidera de partir, vexé par le comportement de la direction du PSG, afin de s'engager avec le Real Madrid. Pour le remplacer, les pistes se multiplient mais c'est finalement Laurent Blanc qui est nommé. Et à l'heure actuel, il est toujours l'entraîneur parisien qui est resté le plus longtemps en poste depuis 2011. Et cela aurait même pu durer plus longtemps. Et pour cause, le 11 février 2016, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, en poste depuis 2013, prolonge son contrat jusqu'en 2018. Une annonce qui tombe justement avant le huitième de finale de Ligue des champions contre Chelsea. Une double confrontation que le PSG va remporter, avant de chuter en quart de finale contre Manchester City dans des conditions rocambolesques entre l'affaire du Périscope de Serge Aurier et le fameux 3-5-2 mis en place par le technicien français au match retour. Un fiasco qui n'est pas du tout du goût du Qatar qui n'hésite pas à revenir sur sa position. Ainsi, à peine plus de trois mois après sa prolongation, Laurent Blanc est licencié par le PSG qui lui versera une indemnité record estimée à 22M€ pour les deux dernières années de son contrat.

Thomas Tuchel - 2020 - 15M€

Par la suite, le PSG fera quelques économies puisqu'en 2018, Unai Emery n'est pas conservé alors que son contrat prenait fin. Il faudra donc attendre quatre ans et demi pour voir le Qatar signer un nouveau chèque pour se séparer d'un entraîneur. Il s'agit de Thomas Tuchel. Finaliste de la Ligue des champions lors du Final 8 à Lisbonne en pleine crise du Covid, le technicien allemand ne s'entend pas avec Leonardo et la première partie de la saison 2020-2021 va convaincre le club de remercier son coach. L'annonce tombe durant la période des fêtes de Noël à la fin du mois de décembre 2020. Thomas Tuchel quittera le PSG avec 15M€, de quoi faire des beaux cadeaux de Noël, avant de remporter la Ligue des Champions six mois plus tard avec Chelsea.

Mauricio Pochettino - 2022 - 10M€

Le même sort sera réservé à son successeur. En effet, pour remplacer Thomas Tuchel, le PSG décide de miser sur Mauricio Pochettino, ancien joueur du club de la capitale et qui a fait ses preuves sur le banc de Tottenham. Néanmoins, la mayonnaise ne prendra jamais à Paris et seulement un an et demi après sa signature, il est poussé au départ. A un an de la fin de son contrat, et après de longues négociations, l'Argentin obtiendra 10M€ d'indemnités, renonçant à une part non négligeable puisqu'il aurait pu en obtenir 15M€.

Christophe Galtier - 2023 - 10M€