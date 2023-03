Incroyable, le départ de Messi est réclamé en direct

La rédaction

Légende absolue de ce sport, Lionel Messi semble avoir retrouvé des couleurs ces derniers matchs sous le maillot du PSG. Car depuis son arrivée dans la capitale en 2021, tout n’a pas été parfait pour l’Argentin. Si bien que certains, comme Jérôme Rothen, aimeraient voir le septuple Ballon d’Or quitter les champions de France en titre à la fin de la saison.

Lionel Messi sera-t-il un joueur du PSG la saison prochaine ? Comme nous vous le révélions dans nos colonnes, le club parisien travaille en coulisses pour prolonger le contrat de son numéro 30. Ce dernier, malgré quelques coups d’éclat, ne fait toujours pas l’unanimité parmi les observateurs du club parisien. Léo Messi est désormais âgé de 35 ans, et son avenir devient un sujet crucial pour le PSG.

« Il ne peut pas passer à travers les gouttes », Rothen catégorique envers Messi

Ancien joueur du PSG de 2004 et 2010, Jérôme Rothen reste bien évidemment attentif aux performances du club de la capitale. Présent dans son émission sur RMC, Rothen s’enflamme , l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco, est revenu sur la situation de Lionel Messi avec le PSG. Pour Jérôme Rothen, il n’y a pas l’ombre d’un doute, l’Argentin ne doit pas être conservé : « L’été prochain, j’espère qu’ils vont recruter des joueurs qui amènent autre chose et se débarrasser des joueurs en fin de contrat. Tous les ans, on change, mais il y a des joueurs clés comme Messi... Tout le monde se pose la question, mais je suis catégorique, Messi ne peut pas passer à travers les gouttes » .

Dégoûtée pour le Mondial, cette star du PSG est désignée coupable https://t.co/23rSoOWq8S pic.twitter.com/lrdgZpEYxN — le10sport (@le10sport) March 8, 2023

Lionel Messi et Kylian Mbappé s’entendent très bien

L’Argentin possède une très bonne relation sur, et en dehors des terrains avec Kylian Mbappé, et ne semble pas dérangé à l’idée de ne pas être la star numéro 1 du club. Cependant, nombreux estiment que malgré ses 7 Ballons d’Or, ainsi que sa récente Coupe du monde, Lionel Messi ne peut pas posséder de passe-droit au sein du PSG.