Mercato : Un transfert tombe à l'eau, le PSG est trop gourmand

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2026 avec le PSG, Gianluigi Donnarumma serait dans le collimateur de la Juventus, qui penserait à boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Toutefois, à en croire la presse italienne, le prix du gardien de 24 ans serait un obstacle presque insurmontable pour les Bianconeri.

En fin de contrat le 30 juin 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma a décidé de claquer la porte du San Siro et de s'engager librement et gratuitement en faveur du PSG. En concurrence avec Keylor Navas lors de sa première saison au Parc des Princes, l'international italien est désormais le gardien numéro 1 du club parisien, et ce, depuis l'arrivée de Christophe Galtier.

La Juventus veut rapatrier Donnarumma en Italie

Toutefois, Gianluigi Donnarumma pourrait tout de même quitter le PSG dans un avenir proche. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport , la Juventus songerait à boucler le transfert du portier de 24 ans lors du prochain mercato estival, et ce, si Wojciech Szczęsny change de cap. Toutefois, la Vieille Dame devrait être limitée financièrement sur ce dossier.

Donnarumma trop cher pour la Juventus ?