Incroyable, il se moque du feuilleton Mbappé !

Thomas Bourseau

Ces derniers jours, il n’y en a que pour Kylian Mbappé sur le mercato depuis la décision du PSG de le retirer de sa tournée de pré-saison. Son transfert ne cesse d’être évoqué dans les destinations les plus folles. De quoi donner des idées à Nabil Djellit pour ouvertement se moquer du traitement médiatique de ce feuilleton.

Kylian Mbappé est l’objet des plus folles rumeurs sur le marché des transferts. Vendredi dernier, seulement quelques heures après la victoire du PSG pour le premier match amical du club pour sa pré-saison face au Havre (2-0), match au cours duquel Mbappé avait trouvé le chemin des filets, le Paris Saint-Germain prenait la décision de retirer le meilleur buteur de son histoire de son voyage en Corée du Sud et en Asie en raison du refus du joueur de prolonger son contrat.

«Le PSG discute avec la JS Kabylie pour Mbappé»

Depuis, il est question d’un éventuel transfert de Kylian Mbappé chez qui semble visiblement suffisamment intéressé. D’après L’Équipe , Tottenham se pencherait sur sa situation alors que l’Arabie saoudite aurait dégainé une offre de 300M€ au PSG pour le transfert de Mbappé. Nabil Djellit a pris la tournure des événements du feuilleton Mbappé à la rigolade sur son compte Twitter : « Le PSG discute avec la JS Kabylie pour Mbappé. Pour rappel, les liens familiaux du joueur avec la région sont un réel atout pour les Canaris de la Djurdjura. PS. Pas de problème pour payer. L'Algérie a du gaz et du pétrole ».

Breaking News. Grosse bataille entre le Canon et le Tonnerre de Yaoundé pour récupérer Mbappe. Le PSG a accepté de discuter. PS. Pour le financement, pas d'inquiétude, Samuel Eto'o va trouver les mots. — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) July 24, 2023

«Grosse bataille entre le Canon et le Tonnerre de Yaoundé pour récupérer Mbappé»