Incroyable, Cristiano Ronaldo plombe un gros transfert du PSG

Considéré comme l'un des plus grands espoirs du football mondial, Endrick était annoncé dans le viseur de tous les cadors européens. Mais c'est bien le Real Madrid qui a raflé la mise pour environ 60M€, devançant notamment le PSG. Le jeune attaquant brésilien a décidé de rejoindre le club de son idole, à savoir Cristiano Ronaldo.

Ces derniers mois, un nouveau crack brésilien a affolé le mercato, à savoir Endrick. Pépite de Palmeiras, l'attaquant de Santos avait tous les plus grands clubs européens à ses pieds à commencer par le PSG qui aurait tenté de le recruter. Mais c'est bien le Real Madrid qui a raflé la mise dans ce dossier pour environ 60M€. Endrick rejoindra donc le club madrilène lorsqu'il aura 18 ans, durant l'été 2024. En attendant, il poursuit sa progression avec son club et en a profité pour accorder une interview à MARCA dans laquelle il explique pourquoi il a repoussé les offres du FC Barcelone, de Chelsea ou encore du PSG.

Endrick justifie son choix

« Rien ne comptait plus pour moi que le Real Madrid. Donc, pour être honnête, chaque fois qu'une équipe sortait, je me demandais toujours : "et le Real Madrid ?", "est-ce que j'irai là-bas ?", "est-ce que j'aurai la chance de choisir le Real Madrid ?". J'ai toujours voulu aller au Real Madrid », explique le jeune brésilien, visiblement obsédé par le Real Madrid. Et Cristiano Ronaldo n'y est pas étranger.

«Jouer pour le plus grand club d'Europe et l'équipe de mon idole, Cristiano Ronaldo»