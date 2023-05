Incroyable coup de tonnerre en Ligue 1

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C’est une véritable révolution en Ligue 1. Nommé président de l’OL en 1987, Jean-Michel Aulas a quitté ses fonctions ce lundi, il sera remplacé par John Textor. Une page se tourne pour le club rhodanien mais également pour le Championnat de France tant Jean-Michel Aulas était devenu un acteur majeur du football français. L’OL entre dans une nouvelle ère.

36 ans après sa nomination au poste de président de l'OL, Jean-Michel Aulas quitte ses fonctions ce lundi. Le club rhodanien a été racheté par John Textor et le moment est venu pour le dirigeant historique du football français de céder sa place. Arrivé en 1987 à Lyon alors que l'OL était en Ligue 2, Aulas a permis aux Gones de remporter notamment 7 titres de champion de France et de régner sur le football français pendant quasiment une décennie, sans oublier son apport pour le développement du football féminin. Par le biais d'un communiqué, l'OL a donc rendu hommage à Jean-Michel Aulas.

Communiqué de presse : John Textor devient Président-Directeur général. Jean-Michel Aulas sera nommé Président d’honneur.OL Groupe remercie très sincèrement Jean-Michel Aulas pour son engagement et son dévouement sans réserve envers l’Olympique Lyonnaishttps://t.co/nT8k5zve1j — Olympique Lyonnais (@OL) May 8, 2023

Aulas n'est plus le président de l'OL !

« Lors de sa réunion tenue le 5 mai 2023, le Conseil d’administration d’OL Groupe a nommé Monsieur John Textor en qualité de Président du Conseil d’administration à compter du 5 mai 2023 et jusqu’à l’issue de son mandat d’administrateur, à la suite de la cessation des fonctions de Monsieur Jean-Michel Aulas en tant que Président-Directeur général d’OL Groupe. Monsieur John Textor a également été nommé en qualité de Directeur général d’OL Groupe à compter du 5 mai 2023, pour une période intérimaire, le temps d’identifier et de désigner un nouveau Directeur général. Monsieur Jean-Michel Aulas sera nommé Président d’honneur », explique dans un premier temps le communiqué de l’OL.

«OL Groupe remercie très sincèrement Monsieur Jean-Michel Aulas»