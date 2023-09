In extremis, le PSG boucle un transfert !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La victoire est encore plus belle et le soulagement beaucoup plus fort lorsque le combat est difficile. Et dans le dossier Randal Kolo Muani, le PSG s'est battu jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute pour convaincre l'Eintracht Francfort. Ce vendredi, Le Parisien est revenu sur les coulisses de ce feuilleton, qui aura animé le dernier jour du mercato estival.

A la recherche d'un attaquant dans les ultimes instants du mercato, le PSG avait jeté son dévolu sur Randal Kolo Muani, qui ne cachait pas son envie de retourner à Paris. Mais le natif de Bondy a été retenu jusqu'au bout par l'Eintracht Francfort.

Le PSG a eu chaud avec Kolo Muani

Sans l'intervention de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG n'aurait certainement pas bouclé ce deal à temps. Le président du club a fait des pieds et des mains pour convaincre ses homologues allemands. Finalement, l'Eintracht Francfort a accepté de le libérer contre un chèque de 95M€. Tous les documents ont été signés à 22h59, soit une minute avant l'heure limite.

« C’est effectivement en dernière minute mon transfert ! »