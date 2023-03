«Ils m’ont remonté les bretelles», un crack signe au PSG et se fait recadrer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En octobre dernier, Noah Lemina signait son premier contrat professionnel avec le PSG. De manière involontaire, le joueur de 17 ans s'était alors laissé aller, délaissant ses études. Mais comme l'a annoncé le jeune milieu de terrain, il s'est fait remonter les bretelles par sa famille, mais aussi par les responsables de la scolarité.

Noah Lemina marche sur les traces de son frère, Mario. En octobre dernier, le milieu de terrain de 17 ans signait son premier contrat professionnel avec le PSG. Engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2025, le joueur est perçu comme un solide espoir en interne et a été régulièrement surclassé au cours de sa formation. Dans un entretien accordé au Parisien ce jeudi, Noah Lemina est revenu sur les semaines, qui ont suivi cette signature. Le natif de Libreville a reconnu un certain laisser-aller.





« Ils m’ont dit qu’il fallait que je me remette vite au travail »

« Pendant quelque temps, j’étais dans ma bulle. Je me disais : « C’est bon ! La grande étape de ma jeune carrière est arrivée. » Je ne pensais qu’à ce contrat professionnel. J’en avais un peu oublié l’école. Mais les responsables de la scolarité et ma famille m’ont remonté les bretelles. Ils m’ont dit qu’il fallait que je me remette vite au travail » a déclaré Lemina.

« On veut tous faire une grande carrière et cela passe par la maturité »