Il vient tout juste de signer, l'OM lui promet déjà l'enfer !

Cela fait 10 jours qu'Amine Gouiri a déposé ses valises à Marseille. L'international algérien de 24 ans compte déjà deux matchs disputés avec le club phocéen après son transfert du Stade Rennais pour 19M€ hors bonus. Et Medhi Benatia n'a pas fait dans le détail en lui lançant un avertissement dès son premier jour en tant que joueur de l'OM.

Amine Gouiri (24 ans) est attendu au tournant par Medhi Benatia. Le directeur du football de l'Olympique de Marseille a décidé, avec l'entraîneur Roberto De Zerbi et le président Pablo Longoria, de miser sur l'attaquant formé à l'OL pour remplacer Elye Wahi dans l'effectif de l'OM. Wahi a été vendu à l'Eintracht Francfort pour 26M€ hors bonus, seulement six mois après son arrivée du RC Lens. Le club phocéen décidait de ne pas continuer sa collaboration avec l'attaquant français et de tourner la page.

«Avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen»

Celui qui est censé écrire le prochain chapitre de l'OM en tant que numéro 9 titulaire comme L'Equipe le souligne ces dernières heures, c'est Amine Gouiri et personne d'autre. L'ancien buteur du Stade Rennais et de l'OGC Nice a cependant été prévenu dès qu'il a posé un pied à Marseille. Medhi Benatia ne tolérera aucune baisse de forme et de performance de la part de Gouiri. « On en a discuté avec Amine avant qu'il n'arrive et je l'ai pris le lendemain de sa signature dans le bureau pendant une demi-heure pour ne parler que de ça : "Avec le talent que tu as, je ne pourrai pas tolérer un bon match puis un autre moyen, et accepter les limites que tu te mets.".

«Il l'a dit, il a sans doute trouvé l'environnement parfait pour sentir cette pression»

D'ailleurs, il semble qu'Amine Gouiri ait enfin trouvé chaussure à son pied afin d'extraire le maximum de ses qualités au sein du centre Robert Louis-Dreyfus et surtout dans l'ambiance survoltée de l'Orange Vélodrome. « Il l'a dit, il a sans doute trouvé l'environnement parfait pour sentir cette pression ». a conclu le directeur de football de l'OM pour L'Equipe.