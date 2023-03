Il veut virer Messi du PSG, «que ça s’arrête»

La rédaction

Une nouvelle fois éliminé au stade des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le PSG n’a pas été à la hauteur des attentes cette saison. Si le club vise désormais un 11ème titre de champion de France, les prestations récentes de Lionel Messi inquiètent. L’Argentin semble avoir perdu son éclat aperçu à la Coupe du monde. Pour Jérôme Alonzo, un point de non-retour a été atteint avec le septuple Ballon d’Or.

Lionel Messi sera-t-il encore un joueur du PSG la saison prochaine ? Comme le 10sport.com vous l’avait révélé, le club parisien souhaite prolonger l’Argentin. Mais ses dernières prestations, notamment face au Bayern Munich mercredi dernier (défaite 2-0 du PSG), sont loin d’être convaincantes.

Alonzo charge Messi

Gardien de but du PSG de 2001 à 2008, Jérôme Alonzo s’est exprimé au micro de Prime Vidéo sur la situation de Lionel Messi. « Messi ? Faut que ça s’arrête. Est-ce qu’on peut avoir un débat sur Messi sans à chaque fois faire son CV ? Évidemment qu’on était tous admiratif et qu’on l’est toujours, c’est peut-être le meilleur joueur de l’histoire, ok une fois qu’on a dit ça on s’intéresse à notre club au PSG. Non, il faut que ça s’arrête car effectivement cette équipe n’est pas structurée pour gagner un gros titre » , déclare celui qui avait terminé sa carrière au FC Nantes en 2010.

« Avec ces trois-là, ça ne pouvait pas marcher »