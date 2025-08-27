Il veut quitter le Real Madrid, c'est le feu à l'OM !

Avec déjà six recrues officialisées au fil du mercato, Roberto De Zerbi a acquis plusieurs renforts, mais ce ne serait pas assez à ses yeux puisqu'il réclamait encore quatre nouveaux joueurs en conférence de presse samedi dernier. L'OM échangerait avec le Real Madrid pour lui offrir Dani Ceballos, mais ce n'est pas encore réglé.
L'Olympique de Marseille, 10 ans après le prêt de Lucas Silva, serait susceptible d'à nouveau faire affaire avec un joueur du Real Madrid. D'ici la clôture du mercato estival qui aura lieu le 1er septembre prochain au soir, le comité directeur de l'OM travaillerait d'arrache-pied sur le recrutement de Dani Ceballos.
«Il y a un accord verbal entre Dani Ceballos et Marseille»
Le milieu de terrain de 29 ans serait déjà tombé d'accord, de manière orale, avec les hauts décideurs de l'OM. « Dani Ceballos a dit « oui » à l'Olympique de Marseille. Il y a un accord verbal entre Dani Ceballos et Marseille. Mais il manque un accord entre les clubs parce que ça négocie entre le Real Madrid et Marseille sur la formule et les chiffres de l'opération. Ca discute d'un prêt avec option d'achat qui peut devenir obligatoire ». a affirmé Matteo Moretto sur le plateau de DAZN Espagne.
«L'obstacle le plus important dans cette affaire c'est l'accord entre les deux clubs»
Le journaliste espagnol a cependant tiré la sonnette d'alarme dans cette opération : la position actuelle du Real Madrid. « Le montant se trouve entre 12 et 15M€. Voyons voir comment cela évoluera. L'obstacle le plus important dans cette affaire c'est l'accord entre les deux clubs. Voyons voir ce que décidera le Real Madrid ». Reste à savoir si l'OM arrivera à ses fins désormais.