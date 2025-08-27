Il veut quitter le Real Madrid, c'est le feu à l'OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avec déjà six recrues officialisées au fil du mercato, Roberto De Zerbi a acquis plusieurs renforts, mais ce ne serait pas assez à ses yeux puisqu'il réclamait encore quatre nouveaux joueurs en conférence de presse samedi dernier. L'OM échangerait avec le Real Madrid pour lui offrir Dani Ceballos, mais ce n'est pas encore réglé.

L'Olympique de Marseille, 10 ans après le prêt de Lucas Silva, serait susceptible d'à nouveau faire affaire avec un joueur du Real Madrid. D'ici la clôture du mercato estival qui aura lieu le 1er septembre prochain au soir, le comité directeur de l'OM travaillerait d'arrache-pied sur le recrutement de Dani Ceballos.

«Il y a un accord verbal entre Dani Ceballos et Marseille» Le milieu de terrain de 29 ans serait déjà tombé d'accord, de manière orale, avec les hauts décideurs de l'OM. « Dani Ceballos a dit « oui » à l'Olympique de Marseille. Il y a un accord verbal entre Dani Ceballos et Marseille. Mais il manque un accord entre les clubs parce que ça négocie entre le Real Madrid et Marseille sur la formule et les chiffres de l'opération. Ca discute d'un prêt avec option d'achat qui peut devenir obligatoire ». a affirmé Matteo Moretto sur le plateau de DAZN Espagne.